La Tour de l’Horloge Savigny
samedi 19 septembre 2026 · Savigny
Informations pratiques
Savigny
La Tour de l’Horloge
Place Cateland Savigny Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir à Savigny un lieu emblématique du village la Tour de l’Horloge, dernier grand vestige de l’ancienne abbaye, aujourd’hui au cœur d’un projet de sauvegarde.
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Place Cateland Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 82 40 87 savigny.patrimoine.69@laposte.net
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English :
To mark the European Heritage Days, come and discover an emblematic site in Savigny: the Tour de l?Horloge, the last great vestige of the former abbey, now at the heart of a conservation project.
L’événement La Tour de l’Horloge Savigny a été mis à jour le 2026-05-27 par Destination Monts du Lyonnais
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