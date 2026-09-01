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AGENDA · Savigny

La Tour de l’Horloge Savigny

samedi 19 septembre 2026 · Savigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place Cateland
Ville
69210 Savigny
Département
Rhône
Tarif

Savigny

La Tour de l’Horloge

Place Cateland Savigny Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir à Savigny un lieu emblématique du village la Tour de l’Horloge, dernier grand vestige de l’ancienne abbaye, aujourd’hui au cœur d’un projet de sauvegarde.
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Place Cateland Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 82 40 87  savigny.patrimoine.69@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the European Heritage Days, come and discover an emblematic site in Savigny: the Tour de l?Horloge, the last great vestige of the former abbey, now at the heart of a conservation project.

L’événement La Tour de l’Horloge Savigny a été mis à jour le 2026-05-27 par Destination Monts du Lyonnais

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