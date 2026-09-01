Informations pratiques

Savigny

La Tour de l’Horloge

Place Cateland Savigny Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir à Savigny un lieu emblématique du village la Tour de l’Horloge, dernier grand vestige de l’ancienne abbaye, aujourd’hui au cœur d’un projet de sauvegarde.

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Place Cateland Savigny 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 82 40 87 savigny.patrimoine.69@laposte.net

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English :

To mark the European Heritage Days, come and discover an emblematic site in Savigny: the Tour de l?Horloge, the last great vestige of the former abbey, now at the heart of a conservation project.

L’événement La Tour de l’Horloge Savigny a été mis à jour le 2026-05-27 par Destination Monts du Lyonnais