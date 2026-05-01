Ciné Rencontre Nous l’orchestre Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Léognan

Ciné Rencontre Nous l’orchestre

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:05:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance rencontre

Mercredi 20 mai à 18h05

NOUS L’ORCHESTRE

Documentaire de Philippe Béziat Fr 2026 90′

Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions,de la beauté.

À l’issue de la projection, rencontre avec le chef d’orchestre Edouardo LOPES, enseignant aux conservatoires de Rio de Janeiro et de Bordeaux ainsi qu’au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Projection en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de proximité en Gironde) dans le cadre de l’opération Les rencontres de l’ACPG .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Rencontre Nous l’orchestre

L’événement Ciné Rencontre Nous l’orchestre Léognan a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme