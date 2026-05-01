Ciné Rencontre Nous l’orchestre Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Ciné Rencontre Nous l’orchestre Rue du 19 Mars 1962 Léognan mercredi 20 mai 2026.
Léognan
Ciné Rencontre Nous l’orchestre
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:05:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Le Cinéma Georges Brassens vous propose une séance rencontre
Mercredi 20 mai à 18h05
NOUS L’ORCHESTRE
Documentaire de Philippe Béziat Fr 2026 90′
Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions,de la beauté.
À l’issue de la projection, rencontre avec le chef d’orchestre Edouardo LOPES, enseignant aux conservatoires de Rio de Janeiro et de Bordeaux ainsi qu’au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.
Projection en partenariat avec l’ACPG (Association des cinémas de proximité en Gironde) dans le cadre de l’opération Les rencontres de l’ACPG .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : Ciné Rencontre Nous l’orchestre
L’événement Ciné Rencontre Nous l’orchestre Léognan a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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