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Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan

Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan

Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Bistrot des Graves

Adresse : 17 Place Salvador Allende

Ville : 33850 Léognan

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Léognan

Concert by Made in Grave

Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Concert au Bistrot des Graves

Le groupe Made in Grave sera en concert le 22 mai de 19h30 à 21h

Restauration sur place
Après le concert, profitez d’une musique d’ambiance jusqu’à 23h

Venez passer une soirée conviviale et festive avec nous !   .

Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 31 66 75  lebistrotdesgraves@gmail.com

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English :

L’événement Concert by Made in Grave Léognan a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme

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