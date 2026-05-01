Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan
Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan vendredi 22 mai 2026.
Léognan
Concert by Made in Grave
Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Concert au Bistrot des Graves
Le groupe Made in Grave sera en concert le 22 mai de 19h30 à 21h
Restauration sur place
Après le concert, profitez d’une musique d’ambiance jusqu’à 23h
Venez passer une soirée conviviale et festive avec nous ! .
Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 31 66 75 lebistrotdesgraves@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert by Made in Grave Léognan a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Ciné Rencontre Nous l’orchestre Rue du 19 Mars 1962 Léognan 20 mai 2026
- Soirée immersive au Château Haut-Bailly visite des chais, dégustation et dîner Château Haut-Bailly Léognan 21 mai 2026
- Afterwork au Château de France ! Château de France Léognan 21 mai 2026
- Guinguette de Merlet Léognan Léognan 21 mai 2026
- FETE DE LA NATURE chemin des terres rousses Léognan 23 mai 2026