Concert by Made in Grave Bistrot des Graves Léognan

Léognan

Concert by Made in Grave

Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Concert au Bistrot des Graves

Le groupe Made in Grave sera en concert le 22 mai de 19h30 à 21h

Restauration sur place

Après le concert, profitez d’une musique d’ambiance jusqu’à 23h

Venez passer une soirée conviviale et festive avec nous ! .

Bistrot des Graves 17 Place Salvador Allende Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 31 66 75 lebistrotdesgraves@gmail.com

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English :

L’événement Concert by Made in Grave Léognan a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme