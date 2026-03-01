Ciné-sciences Listéria Château-Renard

Ciné-sciences Listéria

Projection du documentaire Vacherin Mont-d’Or du goût et des couleurs

(Documentaire de la RTS Radio Télévision Suisse 13mn 2020) puis discussion

Soirée animée par Alice Lebreton, directrice de recherche INRAE, professeure à l’École normale supérieure de Paris, et autrice de chroniques en Biologie dans le journal Le Monde. Elle étudie la vie intracellulaire de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of the documentary Vacherin Mont-d’Or du goût et des couleurs (Vacherin Mont-d’Or taste and colors)

(RTS Radio Télévision Suisse documentary 13mn 2020) followed by discussion

