Ciné-sciences Listéria Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Projection du documentaire Vacherin Mont-d’Or du goût et des couleurs
Projection du documentaire Vacherin Mont-d’Or du goût et des couleurs
Soirée animée par Alice Lebreton, directrice de recherche INRAE, professeure à l’École normale supérieure de Paris, et autrice de chroniques en Biologie dans le journal Le Monde. Elle étudie la vie intracellulaire de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Screening of the documentary Vacherin Mont-d’Or du goût et des couleurs (Vacherin Mont-d’Or taste and colors)
(RTS Radio Télévision Suisse documentary 13mn 2020) followed by discussion
