Ciné Seniors Les gendarmes Place des Etats Généraux Lambesc
mardi 22 septembre 2026 · Place des Etats Généraux · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Ciné Seniors Les gendarmes
Mardi 22 septembre 2026 de 14h30 à 16h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22 16:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Les gendarmes , une comédie de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, avec Arnaud Ducret, Marc Riso, Fred Testot.
Synopsis
Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins.
Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée…
© Allocine .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr
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English :
This week, %E0 the Cin%E9 Seniors lineup features Les gendarmes, a comedy by François Prévôt-Leygonie and Stéphane Archinard, starring Arnaud Ducret, Marc Riso, and Fred Testot.
L’événement Ciné Seniors Les gendarmes Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc
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