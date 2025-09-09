CINÉ SURPRISE Fontès
CINÉ SURPRISE Fontès mardi 9 septembre 2025.
CINÉ SURPRISE
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-09-09 2025-10-07 2025-12-02
La médiathèque se transforme en salle de cinéma avec la diffusion privée d’un dessin animé ou d’un film.
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com
English :
The media library is transformed into a cinema with a private screening of a cartoon or film.
German :
Die Mediathek verwandelt sich in einen Kinosaal mit einer privaten Vorführung eines Zeichentrickfilms oder eines Spielfilms.
Italiano :
La mediateca si trasforma in un cinema con la proiezione privata di un cartone animato o di un film.
Espanol :
La mediateca se transforma en cine con la proyección privada de un dibujo animado o una película.
