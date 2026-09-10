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Ciné-surprise + goûter Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Ciné-surprise + goûter Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 15:00 –
Gratuit : oui  En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection.À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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