Ciné-surprise + goûter Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 15:00 –

Gratuit : oui En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection.À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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