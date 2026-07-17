Ciné surprise, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
mardi 18 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Ciné surprise Mardi 18 août, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T16:00:00+02:00
Projection d’un film d’animation mystère à voir en famille ou entre amis !
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]
On regarde quoi aujourd’hui ?
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