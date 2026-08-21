AGENDA · Nantes
Ciné-surprise, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Ciné-surprise Samedi 24 octobre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00
Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection.
À partir de 6 ans
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. À partir de 6 ans
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