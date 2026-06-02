Ciné surprise Bibliothèque Quessoy
Ciné surprise Bibliothèque Quessoy samedi 4 juillet 2026.
Quessoy
Ciné surprise
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir un film d’animation surprise autour de l’amitié, l’amour, le voyage et l’importance de garder son âme d’enfant.
Projection gratuite dès 8 ans. Inscription conseillée. .
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80
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English :
L’événement Ciné surprise Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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