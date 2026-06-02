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Ciné surprise Bibliothèque Quessoy

Ciné surprise Bibliothèque Quessoy samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 19 Rue de l'Hôtel Giraud

Ville : 22120 Quessoy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Quessoy

Ciné surprise

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez découvrir un film d’animation surprise autour de l’amitié, l’amour, le voyage et l’importance de garder son âme d’enfant.

Projection gratuite dès 8 ans. Inscription conseillée.   .

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80 

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English :

L’événement Ciné surprise Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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