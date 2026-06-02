Ciné surprise Bibliothèque Quessoy

Quessoy

Ciné surprise

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir un film d’animation surprise autour de l’amitié, l’amour, le voyage et l’importance de garder son âme d’enfant.

Projection gratuite dès 8 ans. Inscription conseillée. .

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80

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English :

L’événement Ciné surprise Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor