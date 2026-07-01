Ciné-Télé spécial Italie, Médiathèque Alfred Kastler, Bandol

Informations pratiques

Ciné-Télé spécial Italie Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque Alfred Kastler Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:10:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:10:00+02:00

Dans le cadre de Biblis en folie 2026, venez assister à la projection d’un film consacrée à l’Italie dans l’espace Micro-Folie. Un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir le cinéma italien à travers une séance ouverte à tous.

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 29 12 56 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 12 56 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bandol.fr »}]

Biblis en folie 2026

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