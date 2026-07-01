Storie dolci come in Italia, Médiathèque Alfred Kastler, Bandol

Informations pratiques

Storie dolci come in Italia Vendredi 2 octobre, 16h45 Médiathèque Alfred Kastler Var

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:45:00+02:00 – 2026-10-02T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:45:00+02:00 – 2026-10-02T17:45:00+02:00

Des histoires et un goûter, au bon goût d’Italie

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 29 12 56 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 12 65 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bandol.fr »}]

Biblis en folie 2026

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