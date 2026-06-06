Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-François-de-Sales Bandol
Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-François-de-Sales Bandol jeudi 23 juillet 2026.
Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-François-de-Sales Bandol Jeudi 23 juillet, 20h00
L’Ensemble Musicâme France en concert à Bandol !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T21:15:00.000+02:00
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Église Saint-François-de-Sales 83150 Bandol Bandol