Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-François-de-Sales, Bandol
jeudi 23 juillet 2026 · Église Saint-François-de-Sales · Bandol
Informations pratiques
Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Jeudi 23 juillet, 20h00 Église Saint-François-de-Sales Var
De 20 à 30€ ; réservation sur le site internet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00
Vivez un concert de musique classique exceptionnel à Bandol avec l’Ensemble Musicâme France dans la magnifique Église Saint-François-de-Sales . Une soirée unique portée par cinq musiciens d’exception.
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Programme:
- M.Ravel : Boléro
- C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
- D.Cantemir : Pesrev Buselik
- W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto
- J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro
- G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème
- A.Piazzolla : Oblivion
- A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final
Ensemble Musicâme France
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Église Saint-François-de-Sales 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-bandol/ »}]
L’Ensemble Musicâme France en concert à Bandol !
Musicâme France Production
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