Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-François-de-Sales, Bandol

Informations pratiques

Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Jeudi 23 juillet, 20h00 Église Saint-François-de-Sales Var

De 20 à 30€ ; réservation sur le site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00

Vivez un concert de musique classique exceptionnel à Bandol avec l’Ensemble Musicâme France dans la magnifique Église Saint-François-de-Sales . Une soirée unique portée par cinq musiciens d’exception.

Réservez votre concert à Bandol dès maintenant !

Programme:

M.Ravel : Boléro

⁠C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

⁠D.Cantemir : Pesrev Buselik

⁠W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto

⁠J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro

⁠G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème

⁠A.Piazzolla : Oblivion

A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final

Ensemble Musicâme France

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Église Saint-François-de-Sales 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-bandol/ »}]

L’Ensemble Musicâme France en concert à Bandol !

Musicâme France Production