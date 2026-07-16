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Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-François-de-Sales, Bandol

jeudi 23 juillet 2026 · Église Saint-François-de-Sales · Bandol

Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-François-de-Sales, Bandol

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Église Saint-François-de-Sales
Adresse
83150 Bandol
Ville
83150 Bandol
Département
Var
Tarif
De 20 à 30€ ; réservation sur le site internet

Concert à Bandol : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Jeudi 23 juillet, 20h00 Église Saint-François-de-Sales Var

De 20 à 30€ ; réservation sur le site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00 – 2026-07-23T21:15:00+02:00

Vivez un concert de musique classique exceptionnel à Bandol avec l’Ensemble Musicâme France dans la magnifique Église Saint-François-de-Sales . Une soirée unique portée par cinq musiciens d’exception.
Réservez votre concert à Bandol dès maintenant !

Programme:

  • M.Ravel : Boléro
  • ⁠C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
  • ⁠D.Cantemir : Pesrev Buselik
  • ⁠W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto
  • ⁠J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro
  • ⁠G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème
  • ⁠A.Piazzolla : Oblivion
  • A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final

Ensemble Musicâme France
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

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L’Ensemble Musicâme France en concert à Bandol !

Musicâme France Production

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