Ciné Transat Les maîtres du temps Théâtre de Verdure Royan

Informations pratiques

Royan

Ciné Transat Les maîtres du temps

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

De René Laloux, avec Jean Giraud.

Un chef d’œuvre de science-fiction dans lequel l’esthétique de Moebius sert une histoire extraordinaire et surprenante.

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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

By René Laloux, with Jean Giraud.

A science fiction masterpiece in which Moebius’s aesthetic style enhances an extraordinary and surprising story.

L’événement Ciné Transat Les maîtres du temps Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan