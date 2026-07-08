Ciné Transat Les maîtres du temps Théâtre de Verdure Royan
vendredi 14 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan
Informations pratiques
Royan
Ciné Transat Les maîtres du temps
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
De René Laloux, avec Jean Giraud.
Un chef d’œuvre de science-fiction dans lequel l’esthétique de Moebius sert une histoire extraordinaire et surprenante.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
By René Laloux, with Jean Giraud.
A science fiction masterpiece in which Moebius’s aesthetic style enhances an extraordinary and surprising story.
L’événement Ciné Transat Les maîtres du temps Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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