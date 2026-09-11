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Ciné vacances à Thouars, Médiathèque de Thouars, Talence

mardi 22 décembre 2026 · Médiathèque de Thouars · Talence

Ciné vacances à Thouars, Médiathèque de Thouars, Talence

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Lieu
Médiathèque de Thouars
Adresse
Le Dôme - 221 avenue de Thouars 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Ciné vacances à Thouars Mardi 22 décembre, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T17:00:00+01:00

Pendant les vacances, venez découvrir un film surprise en famille ! Rires, émotions et partage : tous les ingrédients du cinéma sont là.
Laissez-vous porter

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr
Projection d’un film pendant les vacances films

Mairie de Talence

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