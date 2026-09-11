AGENDA · Talence
Ciné vacances à Thouars, Médiathèque de Thouars, Talence
mardi 22 décembre 2026 · Médiathèque de Thouars · Talence
Informations pratiques
Ciné vacances à Thouars Mardi 22 décembre, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-22T15:30:00+01:00 – 2026-12-22T17:00:00+01:00
Pendant les vacances, venez découvrir un film surprise en famille ! Rires, émotions et partage : tous les ingrédients du cinéma sont là.
Laissez-vous porter
Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr
Projection d’un film pendant les vacances films
Mairie de Talence
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