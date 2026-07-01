CINÉCO C’EST QUOI L’AMOUR Pied-de-Borne
dimanche 19 juillet 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
CINÉCO C’EST QUOI L’AMOUR
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Projection du film C’est quoi l’amour? de Fabien GORGEART. Durée 1h47min / Genre Comédie/ Origine France (VF)
Projection du film C’EST QUOI L’AMOUR? de Fabien Gorgeart
C’est quoi l’amour ? Durée 01h47min Genre Comédie Mention Tout Public Origine France (VF)
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem
Synopsis
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.
Séance en plein air à 21h30 .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film What Is Love? by Fabien GORGEART. Runtime: 1 hr 47 min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO C’EST QUOI L’AMOUR Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-OT Mont Lozere
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