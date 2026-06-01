CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS Meyrueis
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS Meyrueis jeudi 25 juin 2026.
Meyrueis
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS
Village Meyrueis Lozère
Tarif : 0 – 0 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Projection Cinéco du film La Maison des Femmes , jeudi 25 juin à 21h .
Projection du film La Maison des Femmes de Melisa Godet , jeudi 25 juin à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h51min
Genre Drame
Origine France (VF)
Synopsis
A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .
Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
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English :
Cin%E9co screening of the film La Maison des Femmes, Thursday, June 25, at 9 p.m.
L’événement CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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