CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS Meyrueis jeudi 25 juin 2026.

Meyrueis

CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS

Village Meyrueis Lozère

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Projection Cinéco du film La Maison des Femmes , jeudi 25 juin à 21h .

Projection du film La Maison des Femmes de Melisa Godet , jeudi 25 juin à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h51min

Genre Drame

Origine France (VF)

Synopsis

A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

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English :

Cin%E9co screening of the film La Maison des Femmes, Thursday, June 25, at 9 p.m.

L’événement CINÉCO LA MAISON DES FEMMES À MEYRUEIS Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes