CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Martin-de-Lansuscle
samedi 1 août 2026 · Saint-Martin-de-Lansuscle
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Lansuscle
CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS
Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent. Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)
Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent au Temple, samedi 1 Aout à 21h.
Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Le chant des for%EAts by Vincent Munier. Running time: 01h34min / Genre: Documentary / Country of origin: France (French version)
L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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