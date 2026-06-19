UN ÉTÉ AVEC LE PARC REGARDS FORESTIERS Saint-Martin-de-Lansuscle
UN ÉTÉ AVEC LE PARC REGARDS FORESTIERS Saint-Martin-de-Lansuscle mardi 11 août 2026.
Saint-Martin-de-Lansuscle
UN ÉTÉ AVEC LE PARC REGARDS FORESTIERS
Parking du Plan de Fontmort Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Guidés par un agent de l’Office National des Forêt et un agent du Parc, vous découvrirez la manière dont se traduit ici, dans un espace protégé, la prise en compte de la vie sauvage dans la gestion forestière.
Départ 09:30. Durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans. Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère. Réservation obligatoire
Cette balade en sous-bois vous amènera à découvrir ces espèces que l’on ne voit que rarement et qui pourtant sont là, bien présentes. Nichées au creux des vieux arbres, cachées sous les écorces décollées, à l’abri dans le houppier, dissimulées dans le bois mort au sol, elles vivent dans ces espaces forestiers.
Guidés par un agent de l’Office National des Forêt et un agent du Parc, vous découvrirez la manière dont se traduit ici, dans un espace protégé, la prise en compte de la vie sauvage dans la gestion forestière.
Départ 09:30, durée 3h > Rdv sur le parking du Plan de Fontmort
Tout public, à partir de 10 ans
Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.
Réservation obligatoire .
Parking du Plan de Fontmort Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
Guided by an agent from the National Forest Service and a park ranger, you’ll discover how, here in a protected area, the integration of wildlife into forest management.
Starts at 9:30 a.m. Duration: 3 hours. Open to all ages 7 and up. For information and reservations, contact the Cévennes Tourist Office at Mont Lozère. Reservations required.
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC REGARDS FORESTIERS Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère