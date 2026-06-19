UN ÉTÉ AVEC LE PARC LIERRE, LICHENS, MAL-AIMÉS ET MÉCONNUS ! Saint-Martin-de-Lansuscle jeudi 6 août 2026.

Saint-Martin-de-Lansuscle

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LIERRE, LICHENS, MAL-AIMÉS ET MÉCONNUS !

Temple de Saint Martin de Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cette balade vous propose de découvrir ces êtres fascinants qui rivalisent d’ingéniosité pour s’installer tout autour de nous et qui, à leur manière, favorisent l’expression d’une vie foisonnante.

Départ 18:30. Durée 2h30 . Tout public, à partir de 7 ans. Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère. Réservation obligatoire

Soupçonné d’étouffer les arbres, le lierre offre pourtant nombre d’avantages à tout son environnement.

Les lichens, quant à eux, sont d’une incroyable diversité et méritent aussi une attention un peu plus soutenue. Cette balade vous propose de découvrir ces êtres fascinants qui rivalisent d’ingéniosité pour s’installer tout autour de nous et qui, à leur manière, favorisent l’expression d’une vie foisonnante.

Départ 18:30, durée 2h30 > Rdv devant le temple de Saint Martin de Lansuscle

Tout public, à partir de 7 ans

Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.

Réservation obligatoire .

Temple de Saint Martin de Lansuscle Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

This walk invites you to discover these fascinating “theaters” that compete in ingenuity to take root all around us and which, in their own way, foster the expression of a vibrant life.

Starts at 6:30 p.m. Duration: 2 hours 30 minutes. Open to all ages, ages 7 and up. For information and reservations, contact the Cévennes Tourist Office at Mont Lozère. Reservations required

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LIERRE, LICHENS, MAL-AIMÉS ET MÉCONNUS ! Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère