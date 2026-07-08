CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 21:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski . Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski à la salle municipale, mercredi 30 Septembre à 21h.
Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Synopsis
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1h 39min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)
L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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