CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO POUR LE PLAISIR
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici. Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici à la salle municipale, mercredi 7 Octobre à 21h.
Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Synopsis
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Runtime: 1 hr 28 min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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