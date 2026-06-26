CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 14 octobre 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO THE LAST VIKING
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen. Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen à la salle municipale, mercredi 14 Octobre à 21h.
Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)
Synopsis
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen. Runtime: 1 hr 56 min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)
L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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