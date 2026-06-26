UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 14 octobre 2026.

Adresse
Salle Municipale
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Tarif
4 Enfant

Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO THE LAST VIKING

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen. Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen à la salle municipale, mercredi 14 Octobre à 21h.
Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)

Synopsis
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable…   .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen. Runtime: 1 hr 56 min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Saint-Martin-de-Boubaux (Lozère)