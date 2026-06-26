Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO THE LAST VIKING

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen. Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen à la salle municipale, mercredi 14 Octobre à 21h.

Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)

Synopsis

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen. Runtime: 1 hr 56 min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère