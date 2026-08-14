CINECO SAUVONS LES MEUBLES Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

CINECO SAUVONS LES MEUBLES

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Synopsis:

Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles…

Projection du film Sauvons les meubles de Catherine Cosme i I Durée 01h26min I Genre Drame I Origine France (VF)

Synopsis:

Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

Synopsis:

Lucile is a renowned freelance photographer. When her mother falls ill, she rushes back to her childhood home, where she is reunited with her brother Paul. There, they discover that their mother—once vivacious and enterprising—has been hiding things from them… Lucile and Paul then realize they have only a few days left to save much more than just the furniture…

L’événement CINECO SAUVONS LES MEUBLES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-OT Mont Lozere