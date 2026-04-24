SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet vendredi 11 septembre 2026.
Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE SUCRÉ SALÉ
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !
Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.
Nous vous offrons le verre de l’amitié.
Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains. Apportez vos couverts.
Plus d’informations 06 89 27 50 85
On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !
Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons.
Nous vous offrons le verre de l’amitié. Apportez vos couverts !
Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.
Plus d’informations 06 89 27 50 85 .
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85
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English :
We look forward to seeing many of you at the sweet and savoury evening!
The idea is simple: come along with a dish (quiche, pizza, salad, cheese, fruit, etc.) and a drink, which we’ll share.
We’ll offer you a glass of friendship.
Proposed by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Bring your own cutlery.
Further information: 06 89 27 50 85
L’événement SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
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