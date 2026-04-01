CINECO ZOOTOPIE 2 La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO ZOOTOPIE 2 La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 29 avril 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO ZOOTOPIE 2
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush.
Sortie en 2025 ; Durée 01h47min ; Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille
Origine USA (VF)
Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush, le mercredi 29 avril à 18h à la Genette Verte.
Sortie en 2025
Durée 01h47min
Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille
Origine USA (VF)
Avec Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan
Synopsis
ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise…
Critique
Après un premier volet sorti il y a dix ans, les studios Disney nous proposent une nouvelle intrigue dans un monde où les humains sont remplacés par les animaux. Le concept fonctionne toujours, le rythme est tenu, l’intrigue tient en haleine, la morale n’est pas bête (haha) et l’humour est toujours bien présent. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Zootopie 2 by Byron Howard and Jared Bush.
Released in: 2025; Running time: 01h47min; Genre: Animation, Adventure, Comedy, Family
Origin USA (VF)
L’événement CINECO ZOOTOPIE 2 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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