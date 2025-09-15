À VOUS DE JOUER ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES Florac Trois Rivières

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

2026-05-20

Trois soirées d’atelier pour explorer une danse libre de tout code de genre, suivies de la création d’une chorégraphie collective présentée en fin de spectacle. 20, 21 & 22 mai 19h à 22h. Représentation le 23 mai. Dès 16 ans Gratuit

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mai de 19h à 22h

L’expérience que l’on vous propose est, dans un premier temps, de traverser un atelier de danse et d’expression corporelle au cours duquel nous travaillerons à faire émerger de vous une partition physique délestée des codes de genres (les démarches, les attitudes, les poses, les gestes, etc).

A partir de cette matière, on composera, dans un second temps, une courte chorégraphie chorale d’à peu près 10 minutes qui jaillira dans l’espace pour la fin du spectacle.

Les stagiaires participeront à la représentation le 23 mai.

Dès 16 ans // gratuit .

48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Three evenings of workshops to explore a dance free of gender codes, followed by the creation of a collective choreography presented at the end of the show. may 20, 21 & 22 ? 7pm to 10pm. Performance May 23. Ages 16 and up ? Free

German :

Drei Workshopabende, um einen Tanz zu erforschen, der frei von jeglichen Gendercodes ist, gefolgt von der Kreation einer kollektiven Choreografie, die am Ende der Aufführung präsentiert wird. 20, 21 & 22 Mai ? 19h bis 22h. Aufführung am 23. Mai. Ab 16 Jahren ? Kostenlos

Italiano :

Tre serate di workshop per esplorare una danza libera da codici di genere, seguite dalla creazione di una coreografia collettiva presentata alla fine dello spettacolo. 20, 21 e 22 maggio? Dalle 19.00 alle 22.00. Spettacolo il 23 maggio. Dai 16 anni in su? Gratuito

Espanol :

Tres tardes de talleres para explorar una danza libre de códigos de género, seguida de la creación de una coreografía colectiva presentada al final del espectáculo. 20, 21 y 22 de mayo, de 19.00 a 22.00 horas. Espectáculo el 23 de mayo. A partir de 16 años ? Gratis

