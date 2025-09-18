DANSER DANS MON PETIT SALON, SANS ME POSER DE QUESTIONS Florac Trois Rivières

DANSER DANS MON PETIT SALON, SANS ME POSER DE QUESTIONS

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Maxime explore la virilité à travers la danse, le texte et l’humour.

Entre poème-fleuve, comédie musicale et moments absurdes, il interroge nos imaginaires tout en dansant en culottes… pour hommes. Spectacle suivi d’une boum avec DJ et buvette. Dès 10 ans 1h15 Tarifs 12 / 10 / 6 €

Seul en scène poétique et dansé.

Le plus naïvement possible, Maxime se lance dans une investigation sur le concept de virilité. En conversant autour de lui, en collectant des paroles, en écrivant, en lisant, en bougeant son corps dans des culottes en dentelle, en satinette, en ouatine, pour hommes bien sûr.

Ça va prendre la forme d’un poème fleuve en patchwork, ça va être une pensée qui se trouve en avançant mathématiquement, ça va se demander ce qu’on fait des mots encombrants, ça va finir en comédie musicale grandiose, ça va danser sans se poser de questions, ça observera calmement la colonisation totale de nos imaginaires à toutes et tous.

Le spectacle sera suivi d’une boum de clôture avec le Muerto Coco aux platines et le planning familial de Lozère à la buvette…

Dès 10 ans 1h15

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Maxime explores virility through dance, text and humor.

Part poem, part musical comedy, part absurdity, he questions our imaginations while dancing in men?s underpants. Show followed by a party with DJ and refreshments. From age 10 ? 1h15 ? Price: 12 / 10 / 6 ?

German :

Maxime erforscht die Männlichkeit durch Tanz, Text und Humor.

Zwischen Gedicht, Musical und absurden Momenten hinterfragt er unsere Vorstellungswelt, während er in Männerunterhosen tanzt. Aufführung und anschließende Party mit DJ und Getränken. Ab 10 Jahren ? 1h15 ? Preise: 12 / 10 / 6 ?

Italiano :

Maxime esplora la virilità attraverso la danza, il testo e l’umorismo.

In parte poesia, in parte commedia musicale, in parte assurdità, mette in discussione il nostro immaginario ballando in mutande da uomo. Spettacolo seguito da una festa con DJ e rinfreschi. A partire dai 10 anni ? 1h15 ? Prezzi: 12 / 10 / 6 ?

Espanol :

Maxime explora la virilidad a través de la danza, el texto y el humor.

En parte poema, en parte comedia musical, en parte absurdo, cuestiona nuestra imaginación mientras baila en calzoncillos de hombre. Espectáculo seguido de una fiesta con DJ y refrescos. A partir de 10 años ? 1h15 ? Precios: 12 / 10 / 6 ?

