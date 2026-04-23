INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Florac Trois Rivières
INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Florac Trois Rivières mardi 7 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE
Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-25
Initiation à la pêche au coup, accessible dès 7 ans, vous serez encadré par des moniteurs guides de pêche du département et de la fédération de Lozère. Le matériel technique et votre pass pêche (valable le temps de l’activité) sont fournis.
Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire !
Cet été, venez découvrir les poissons et milieux aquatiques lors d’une initiation à la pêche au coup.
Pour cette initiation accessible dès 7 ans, vous serez encadré par des moniteurs guides de pêche du département et de la fédération de Lozère.
Le matériel technique et votre pass pêche (valable le temps de l’activité) sont fournis.
Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire ! .
Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 68 16 11 51 peche-mont-lozere@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An introduction to spearfishing, accessible from the age of 7, you’ll be supervised by local fishing guide instructors from the Lozère federation. Technical equipment and a fishing pass (valid for the duration of the activity) are provided.
Places are limited, so don’t forget to sign up!
L’événement INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE La Genette verte Florac Trois Rivières 29 avril 2026
- CINECO ZOOTOPIE 2 La Genette verte Florac Trois Rivières 29 avril 2026
- SENTIER DU PRADAL Florac Trois Rivières Lozère 1 mai 2026
- SENTIER DES GORGES DU TARN DE FLORAC AU ROZIER Florac Trois Rivières Lozère 1 mai 2026
- CONCERTS Florac Trois Rivières 9 mai 2026