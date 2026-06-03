Florac Trois Rivières

L’ART S’INVITE AU JARDIN

2 bis rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-14

Du 14 juillet au 25 août, Dany vous accueille dans le jardin, au 2 bis avenue théophile Roussel, pour vous présenter ses créations en céramique et mosaïque.

Les jours et heures d’ouverture sont indiqués chaque semaine, sur panneau d’affichage à l’entrée du jardin.

Du 14 juillet au 25 août, Dany vous accueille dans le jardin, au 2 bis avenue théophile Roussel, pour vous présenter ses créations en céramique et mosaïque.

Les jours et heures d’ouverture sont indiqués chaque semaine, sur panneau d’affichage à l’entrée du jardin. .

2 bis rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 13 18 99 33

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English :

From July 14 to August 25, Dany welcomes you to the garden at 2 bis avenue théophile Roussel, to present her ceramic and mosaic creations.

Opening days and times are posted weekly on the notice board at the entrance to the garden.

L’événement L’ART S’INVITE AU JARDIN Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes