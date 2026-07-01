PROJECTION PLEIN AIR LES RAYONS GAMMA Florac Trois Rivières
vendredi 31 juillet 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
PROJECTION PLEIN AIR LES RAYONS GAMMA
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Projection Cinématographique en plein air Les Rayons Gamma 22h à la Pompe
Projection Cinématographique en plein air Les Rayons Gamma 22h
Le temps d’un été, des adolescents québécois errent dans leur quartier. Une petite pépite, certes imparfaite, mais délicate et touchante.
Il y a Abdel, dont la vie tranquille est chamboulée par l’arrivée de son cousin extraverti qu’il héberge pour l’été; Fatima qui aspire à une existence plus stable et tente de s’éloigner de ses mauvaises fréquentations; Toussaint, qui en allant à la pêche, trouve une bouteille échouée avec un message à l’intérieur. Fresque mêlant fiction et documentaire. .
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com
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English :
Outdoor Movie Screening: *Les Rayons Gamma* — 10:00 p.m. at La Pompe
L’événement PROJECTION PLEIN AIR LES RAYONS GAMMA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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