Informations pratiques

Florac Trois Rivières

PROJECTION PLEIN AIR LES RAYONS GAMMA

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Projection Cinématographique en plein air Les Rayons Gamma 22h à la Pompe

Projection Cinématographique en plein air Les Rayons Gamma 22h

Le temps d’un été, des adolescents québécois errent dans leur quartier. Une petite pépite, certes imparfaite, mais délicate et touchante.

Il y a Abdel, dont la vie tranquille est chamboulée par l’arrivée de son cousin extraverti qu’il héberge pour l’été; Fatima qui aspire à une existence plus stable et tente de s’éloigner de ses mauvaises fréquentations; Toussaint, qui en allant à la pêche, trouve une bouteille échouée avec un message à l’intérieur. Fresque mêlant fiction et documentaire. .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com

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English :

Outdoor Movie Screening: *Les Rayons Gamma* — 10:00 p.m. at La Pompe

L’événement PROJECTION PLEIN AIR LES RAYONS GAMMA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes