Florac Trois Rivières

STAGE CINÉMA

1 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Tu as envie d’un été différent des autres et de plonger pendant 5 jours dans le monde du cinéma ? On a ce qu’il te faut

Tu as envie d’un été différent des autres et de plonger pendant 5 jours dans le monde du cinéma ? On a ce qu’il te faut

Cet été, du 27 au 31 juillet 2026 viens réaliser un court-métrage documentaire en interrogeant les enjeux locaux liés à l’eau, au climat, à l’environnement et à la transformation du paysage lozérien avec le réalisateur québécois Henry Bernadet.

Au programme écriture de scénario, apprentissage des techniques de cinéma, jeu d’acteur, tournage, montage et projection du projet final. .

1 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie camille@cinemaquebecois.fr

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English :

Are you looking for a %E9t%E9 that’s different from the rest and want to immerse yourself in the world of cinema for 5 days? We’ve got just what you need…

L’événement STAGE CINÉMA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental