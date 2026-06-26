STAGE CINÉMA Florac Trois Rivières
STAGE CINÉMA Florac Trois Rivières lundi 27 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
STAGE CINÉMA
1 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 35 – 35 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Tu as envie d’un été différent des autres et de plonger pendant 5 jours dans le monde du cinéma ? On a ce qu’il te faut
Tu as envie d’un été différent des autres et de plonger pendant 5 jours dans le monde du cinéma ? On a ce qu’il te faut
Cet été, du 27 au 31 juillet 2026 viens réaliser un court-métrage documentaire en interrogeant les enjeux locaux liés à l’eau, au climat, à l’environnement et à la transformation du paysage lozérien avec le réalisateur québécois Henry Bernadet.
Au programme écriture de scénario, apprentissage des techniques de cinéma, jeu d’acteur, tournage, montage et projection du projet final. .
1 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie camille@cinemaquebecois.fr
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English :
Are you looking for a %E9t%E9 that’s different from the rest and want to immerse yourself in the world of cinema for 5 days? We’ve got just what you need…
L’événement STAGE CINÉMA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental
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