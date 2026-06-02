Florac Trois Rivières

SOIRÉE BOEUF !

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Tennis Club de Florac vous invite à sa soirée Bœuf !Réservation obligatoire avant le 17 juillet.

Venez profiter de l’ambiance conviviale du Tennis Club de Florac lors d’une soirée Bœuf.

Ambiance musicale et buvette sur place !

Réservation obligatoire avant le 17 juillet. 12€ par personne .

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 70 11 31 64

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English :

The Tennis Club de Florac invites you to its B?uf party! Reservations required by July 17.

L’événement SOIRÉE BOEUF ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes