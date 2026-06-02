SOIRÉE BOEUF ! Florac Trois Rivières
SOIRÉE BOEUF ! Florac Trois Rivières vendredi 24 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
SOIRÉE BOEUF !
Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Tennis Club de Florac vous invite à sa soirée Bœuf !Réservation obligatoire avant le 17 juillet.
Venez profiter de l’ambiance conviviale du Tennis Club de Florac lors d’une soirée Bœuf.
Ambiance musicale et buvette sur place !
Réservation obligatoire avant le 17 juillet. 12€ par personne .
Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 70 11 31 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tennis Club de Florac invites you to its B?uf party! Reservations required by July 17.
L’événement SOIRÉE BOEUF ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- Fête du vélo, pumptrack de Florac, Florac Trois Rivières 6 juin 2026
- ATELIER MULTIDANSE INTERGENERATIONNEL Studio de danse de la Genette Verte Florac Trois Rivières 6 juin 2026
- CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE La genette verte Florac Trois Rivières 10 juin 2026
- JEU DE PISTE SENIORS Florac Trois Rivières 16 juin 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Florac Trois Rivières 7 juillet 2026