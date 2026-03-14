CINECO LA CONDITION La Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO LA CONDITION La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 8 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO LA CONDITION
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Projection du film La condition de Bonnell Jérôme. Durée 1h43min Genre Drame Origine France (VF)
Projection du film La condition de Bonnell Jérôme, le mercredi 8 juillet à 21h à Florac.
Durée 01h43min Genre Drame Origine France (VF)
Synopsis:
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of La condition by Bonnell Jérôme. Running time: 1h43min Genre: Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO LA CONDITION Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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