Florac Trois Rivières

LESS HEURES BLEUES SOIRÉE POP ROCK

za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Soirée pop rock. Installez-vous à partir de 18h30, et à 21h concert de Get back Cover Band.

Tapas du jour planches de charcuterie et de fromage avec Géraldine Serriere autour des produits locaux.

Quand l’été s’installe en Cévennes, les toits de la manufacture, à l’atelier Tuffery deviennent un lieu de rencontre et de partage.

Concerts live, produits locaux, grandes tablées et vue sur la vallée cinq soirées pour profiter des longues fins de journée, écouter de la musique et se retrouver autour de celles et ceux qui font vivre le territoire.

Côté assiettes, les Heures Bleues gardent leur esprit de partage planches, tapas, produits de Lozère, recettes locales et propositions de saison selon les dates.

La boutique reste ouverte en soirée , pour découvrir nos collections dans une atmosphère différente.

Le jeudi 9 juillet, c’est soirée pop rock. Installez-vous à partir de 18h30, et à 21h concert de Get back Cover Band.

Tapas du jour planches de charcuterie et de fromage, avec Géraldine Serriere autour des produits locaux. .

za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 94 contact@ateliertuffery.com

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English :

Pop rock evening. Set up from 6:30pm, and at 9pm: concert by Get back Cover Band.

Tapas of the day: charcuterie and cheese boards with Géraldine Serriere based on local produce.

L’événement LESS HEURES BLEUES SOIRÉE POP ROCK Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes