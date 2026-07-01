MARCHÉ NOCTURNE DU 50 Florac Trois Rivières
dimanche 26 juillet 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
MARCHÉ NOCTURNE DU 50
Le 50 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09
Marchés Nocturnes du 50 ; producteurs locaux, créateurs et artisans, buvette sur place.
Découvrez les tout premiers Marchés Nocturnes du 50 !
Cet été, le 50 à Florac Trois Rivières vous ouvre ses portes pour deux soirées placées sous le signe de la convivialité, de l’artisanat et des bons produits.
Dimanche 26 juillet
Dimanche 9 août
À partir de 18h
Au programme producteurs locaux, créateurs et artisans, buvette sur place, un magnifique jardin pour profiter d’une douce soirée d’été.
Venez flâner entre les stands, rencontrer des producteurs et des créateurs passionnés, partager un verre, découvrir des produits de qualité et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis.
En espérant vous y retrouver nombreux ! .
Le 50 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 33 45 44 93
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English :
50 Night Markets: local farmers, designers, and artisans; refreshments available on site.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE DU 50 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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