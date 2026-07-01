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SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières

mercredi 22 juillet 2026 · Florac Trois Rivières

SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
11 Rue Théophile Roussel
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Tarif
5 5 Participation libre

Florac Trois Rivières

SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Spectacle Roméo dans la Baignoire à 20h à la Pompe
Spectacle ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE

Transportées par ce monument du 7ème Art, le film Romeo+Juliet de Baz Luhrmann, des ailes poussent à ces 2 clowns. Enfoncées jusqu’au cou dans l’eau glacée, les répliques de Titanic s’invitent comme une évidence dans leurs divagations, au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette.   .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93  lisa@atelier-lapompe.com

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English :

Romeo in the Bathtub Show at 8:00 p.m. at La Pompe

L’événement SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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