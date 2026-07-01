SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières
mercredi 22 juillet 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Spectacle Roméo dans la Baignoire à 20h à la Pompe
Spectacle ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE
Transportées par ce monument du 7ème Art, le film Romeo+Juliet de Baz Luhrmann, des ailes poussent à ces 2 clowns. Enfoncées jusqu’au cou dans l’eau glacée, les répliques de Titanic s’invitent comme une évidence dans leurs divagations, au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette. .
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com
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English :
Romeo in the Bathtub Show at 8:00 p.m. at La Pompe
L’événement SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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