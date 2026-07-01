Informations pratiques

Florac Trois Rivières

SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle Roméo dans la Baignoire à 20h à la Pompe

Spectacle ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE

Transportées par ce monument du 7ème Art, le film Romeo+Juliet de Baz Luhrmann, des ailes poussent à ces 2 clowns. Enfoncées jusqu’au cou dans l’eau glacée, les répliques de Titanic s’invitent comme une évidence dans leurs divagations, au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette. .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romeo in the Bathtub Show at 8:00 p.m. at La Pompe

L’événement SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes