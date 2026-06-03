LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON Florac Trois Rivières
LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON Florac Trois Rivières jeudi 23 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON
za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Soirée DJ Set Synapson. Le tarif est de 15€ pour la soirée, à partir de 19h. A 20H30: DJ SK-Fit et à 21H30: Synapson.
Attention réservation obligatoire sur www.ateliertuffery.com/synapson
Chips et glaces sur place.
Quand l’été s’installe en Cévennes, les toits de la manufacture, à l’atelier Tuffery deviennent un lieu de rencontre et de partage.
Concerts live, produits locaux, grandes tablées et vue sur la vallée cinq soirées pour profiter des longues fins de journée, écouter de la musique et se retrouver autour de celles et ceux qui font vivre le territoire.
Côté assiettes, les Heures Bleues gardent leur esprit de partage planches, tapas, produits de Lozère, recettes locales et propositions de saison selon les dates.
La boutique reste ouverte en soirée , pour découvrir nos collections dans une atmosphère différente.
Le jeudi 23 juillet, soirée DJ Set Synapson. Le tarif est de 15€ pour la soirée, à partir de 19h. A 20H30: DJ SK-Fit et à 21H30: Synapson.
Attention réservation obligatoire sur www.ateliertuffery.com/synapson
Chips et glaces sur place. .
za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 94 contact@ateliertuffery.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synapson DJ Set. The cost is 15? for the evening, starting at 7pm. At 8:30 pm: DJ SK-Fit and at 9:30 pm: Synapson.
Please note: booking essential at www.ateliertuffery.com/synapson
Chips and ice creams on site.
L’événement LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CINECO UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE La genette verte Florac Trois Rivières 10 juin 2026
- JEU DE PISTE SENIORS Florac Trois Rivières 16 juin 2026
- LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières 25 juin 2026
- CONFÉRENCE COMMENT FAIRE TERRITOIRE AVEC LES AUTRES VIVANTS ? Florac Trois Rivières 30 juin 2026
- SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ ! Florac Trois Rivières 3 juillet 2026