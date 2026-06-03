Florac Trois Rivières

LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON

za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Soirée DJ Set Synapson. Le tarif est de 15€ pour la soirée, à partir de 19h. A 20H30: DJ SK-Fit et à 21H30: Synapson.

Attention réservation obligatoire sur www.ateliertuffery.com/synapson

Chips et glaces sur place.

Quand l’été s’installe en Cévennes, les toits de la manufacture, à l’atelier Tuffery deviennent un lieu de rencontre et de partage.

Concerts live, produits locaux, grandes tablées et vue sur la vallée cinq soirées pour profiter des longues fins de journée, écouter de la musique et se retrouver autour de celles et ceux qui font vivre le territoire.

Côté assiettes, les Heures Bleues gardent leur esprit de partage planches, tapas, produits de Lozère, recettes locales et propositions de saison selon les dates.

La boutique reste ouverte en soirée , pour découvrir nos collections dans une atmosphère différente.

Le jeudi 23 juillet, soirée DJ Set Synapson. Le tarif est de 15€ pour la soirée, à partir de 19h. A 20H30: DJ SK-Fit et à 21H30: Synapson.

Attention réservation obligatoire sur www.ateliertuffery.com/synapson

Chips et glaces sur place. .

za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 94 contact@ateliertuffery.com

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English :

Synapson DJ Set. The cost is 15? for the evening, starting at 7pm. At 8:30 pm: DJ SK-Fit and at 9:30 pm: Synapson.

Please note: booking essential at www.ateliertuffery.com/synapson

Chips and ice creams on site.

L’événement LESS HEURES BLEUES SOIRÉE DJ SET SYNAPSON Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes