MINI STAGE DE MOSAÏQUE Florac Trois Rivières
MINI STAGE DE MOSAÏQUE Florac Trois Rivières mercredi 22 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
MINI STAGE DE MOSAÏQUE
2 Bis Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Mini stage de mosaïque dans le jardin.
Le mercredi 22 juillet à Florac, participez à un mini stage de mosaïque dans le jardin ! Animé par Marie Arnal et Dany Pongy, le stage aura lieu de 14h30 à 17h30.
Le tarif de 30 € inclut le matériel, et est au profit en partie d’associations (patrimoine, enfants d’ici et d’ailleurs). .
2 Bis Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 13 18 99 33
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English :
Mini mosaic workshop in the garden.
L’événement MINI STAGE DE MOSAÏQUE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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