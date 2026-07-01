Informations pratiques

Florac Trois Rivières

LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE

17 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13

A Florac cet été, Anne-Sophie Mignot vous propose trois moments privilégiés pour explorer la Lozère avec les mots. Trouver l’inspiration dans ce pays des sources, de la roche, des oiseaux, du ciel étoilé et l’écrire à partir de propositions variées et stimulantes. Pas d’expérience à avoir, juste l’envie et la curiosité. Osez ! Sur réservation.

A Florac cet été, Anne-Sophie Mignot vous propose trois moments privilégiés pour explorer la Lozère avec les mots. Trouver l’inspiration dans ce pays des sources, de la roche, des oiseaux, du ciel étoilé et l’écrire à partir de propositions variées et stimulantes. Pas d’expérience à avoir, juste l’envie et la curiosité. Osez !

Sur réservation. .

17 Rue du Pêcher Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 67 42 88 41

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English :

This summer in Florac, Anne-Sophie Mignot invites you to enjoy three special moments exploring Lozère through words. Find inspiration in this land of springs, rocks, birds, and starry skies, and put it into words through a variety of stimulating prompts. No experience necessary—just a desire to learn and a sense of curiosity. Give it a try! Reservations required.

L’événement LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes