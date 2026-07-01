Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CIRQUE DE NICE

Ancienne Gare Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-21

LE CIRQUE DE NICE PRÉSENTE SON NOUVEAU SPECTACLE 2026 Savourez 1h45 de spectacle pour toute la famille, sous chapiteau aéré. Petite restauration sur place / Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR)

LE CIRQUE DE NICE PRÉSENTE SON NOUVEAU SPECTACLE 2026

Savourez 1h45 de spectacle pour toute la famille, sous chapiteau aéré.

Petite restauration sur place / Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) .

Ancienne Gare Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 71 82 75 57

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English :

THE NICE CIRCUS PRESENTS ITS NEW 2026 SHOW Enjoy a 1 hour 45 minute show for the whole family, under the big top. Light refreshments available on site / Accessible to people with limited mobility (PMR)

L’événement CIRQUE DE NICE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes