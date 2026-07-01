Informations pratiques

Florac Trois Rivières

MARCHÉ LAINE ET SOIE

Esplanade Marceau Farelle Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Marché de la laine et de la soie organisé par La Toison d’Art, éleveurs et artisans du fil . Vous trouverez de belles matières premières issues directement d’élevage de moutons, chèvres et lapins angora et des vêtements et des accessoires tissés main , tricotés, crochetés, feutrés, teints artisanalement, réalisés en soie peintes, crées en pièces uniques ou en séries limitées.

Dans nos marchés de la laine, les artisans et les éleveurs de l’association la Toison d’art vous proposent à la vente leurs créations et productions.

– De belles matières premières issues directement d’élevage de moutons, chèvres et lapins angora.

– Des vêtements et des accessoires tissés main , tricotés, crochetés, feutrés, teints artisanalement, réalisés en soie peintes, crées en pièces uniques ou en séries limitées.

Vous découvrirez un artisanat textile créatif qui a choisi des fibres naturelles de qualité, respectueux de l’environnement et en vente directe. De la matière au produit fini, par l’intermédiaire de tous les acteurs de la filière laine, ce collectif revalorise les savoirs-faire de la filière textile artisanale lainière en France. .

Esplanade Marceau Farelle Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie toisondart26@gmail.com

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English :

Wool and silk market organized by La Toison d?Art, éleveurs et artisans du fil . You’ll find beautiful raw materials sourced directly from sheep, goat and angora rabbit farms, as well as hand-woven, knitted, crocheted, felted, hand-dyed and painted silk garments and accessories, created as one-offs or limited editions.

L’événement MARCHÉ LAINE ET SOIE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes