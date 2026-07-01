Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CONCERT CONVERGENCE DES SLUT.TES

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Karaoke Autotuné & DJ Set électro 20h à la Pompe

Concert La Convergence des Slut.tes

KARAOKÉ AUTOTUNÉ & DJ SET ELECTRO

La Convergence veut répandre la rigolade et le love à travers le monde. Entre folie des grandeurs et syndrômes de l’imposteur·euse, difficile pour les Slut·tes de se prendre au sérieux.

Les mondes de l’art et de la nuit peuvent parfois s’apparenter à des théâtres où les acteur·ices se donnent un genre prétentieux, ou intimidant. Parce que le chaos nous est cher, nous voulons détruire ces codes trop étriqués et nous tailler un swag sur mesure, une scène où personne ne se prend au sérieux et ou chacun·e laisse sortir le cringe qui est en ellui. Le mépris n’a pas sa place.

Beaucoup de mots pour en fait dire qu’on adore les jeux de mots douteux et la musique de mauvais goût. .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com

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English :

Autotune Karaoke & Electro DJ Set 8:00 p.m. at La Pompe

L’événement CONCERT CONVERGENCE DES SLUT.TES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes