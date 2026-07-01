Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CONCERT TITOTEM

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert Trad oriental TITOTEM 20h à la Pompe

CONCERT 20h

TITOTEM

Avec ses compositions, Titotem vous emmène en voyage, avec des escales en Orient, en Afrique et dans d’autres contrées issues de leur imaginaire. Laissez-vous porter par ces mélopées enivrantes et transporter par leurs rythmes dansants… .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 lisa@atelier-lapompe.com

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English :

TITOTEM Traditional Oriental Concert 8:00 p.m. at La Pompe

L’événement CONCERT TITOTEM Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes