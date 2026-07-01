Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CONCERT ZEPHIR

8 Avenue Maurice Tour Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de l’ensemble clarinettes: Zéphir.

Quelques années après leur premier concert au Temple, joli moment de partage musical, Zéphir revient cet été à Florac ! Cet ensemble de clarinettes réunit depuis 2012 des passionnés de musique venus d’horizons géographiques et culturels différents. Initialement constitué comme quatuor, la formation de musique de chambre a intégré deux nouvelles clarinettes, le cor de basset et la clarinette contrebasse, ce qui enrichit son répertoire déjà étoffé. Le Sextuor Zéphir se produit régulièrement dans le Sud de la France et interprète des œuvres de tous styles, des pièces classiques jusqu’à la musique de films en passant par le jazz ou la musique klezmer… Venez découvrir les sonorités chaleureuses, mélancoliques, et toujours poétiques de cette grande famille d’instruments, et partez en compagnie de Zéphir pour une joyeuse escapade musicale ! .

8 Avenue Maurice Tour Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 89 61 01 22

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English :

Concert by the clarinet ensemble: Z%E9phir.

L’événement CONCERT ZEPHIR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes