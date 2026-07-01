CONCERT MUSIQUE BAROQUE ORIENTALE ET IMPROVISÉE Eglise Saint martin Florac Trois Rivières
jeudi 16 juillet 2026 · Eglise Saint martin · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
CONCERT MUSIQUE BAROQUE ORIENTALE ET IMPROVISÉE
Eglise Saint martin 2 Rue Tour d’Eglise Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les musiciens Camille Libermann (violoncelle) et Julien Buchert (flûte traversière, clarinette et clarinette basse) invitent le public à un voyage sonore entre baroque, jazz, musique classique et orientale.
Jeudi 16 Juillet à 20h30 à l’église Saint Martin de Florac, les musiciens Camille Libermann (violoncelle) et Julien Buchert (flûte traversière, clarinette et clarinette basse) invitent le public à un voyage sonore entre baroque, jazz, musique classique et orientale.
Le programme proposera notamment des œuvres de J.S. Bach, W.A. Mozart, J.J. Quantz et Anouar Brahem, ainsi qu’une improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane.
Prix libre. Dès 10 ans. Durée 1h. .
Eglise Saint martin 2 Rue Tour d’Eglise Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 37 37 23 67
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English :
Musicians Camille Libermann (cello) and Julien Buchert (flute, clarinet, and bass clarinet) invite the audience on a musical journey through Baroque, jazz, classical, and Eastern music.
L’événement CONCERT MUSIQUE BAROQUE ORIENTALE ET IMPROVISÉE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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