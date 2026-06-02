CONCERT FIUMINALE Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

CONCERT FIUMINALE

L’Eglise Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani. Après 20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours.

Pensez à réserver à l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses et Cévennes.

Les chants corses résonnent au cœur des Cévennes !

Avec Fiuminale, embarquez pour un voyage musical intense et chaleureux, entre traditions corses, chants sacrés et créations originales.

Formé par Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, anciens membres de l’ensemble Barbara Furtuna, ce duo d’exception porte sur scène plus de 20 ans d’expérience et des centaines de concerts donnés aux quatre coins du monde. À travers leurs voix puissantes et sensibles, les deux artistes partagent les chants qui ont marqué leur parcours et racontent une amitié de plus de 40 ans, nourrie par la musique, les rencontres et leur attachement profond à la Corse.

Puisant leur inspiration au pied du Cap Corse, dans le Nebbiu où ils ont grandi, Fiuminale dévoile une Corse authentique, loin des clichés. Leur répertoire, soigneusement choisi, invite le public à vivre un moment suspendu, empreint d’émotion, de passion et de sincérité.

Un concert vibrant et intimiste, à ne pas manquer pour tous les amoureux de voix, de traditions et de belles rencontres musicales.

Réservation auprès de l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes. .

L’Eglise Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Fiuminale is a duo formed by Maxime Merlandi and Jean Philippe Guissani. After 20 years with the Barbara Furtuna ensemble and hundreds of concerts around the world, the two artists are back together to share the songs that have marked their careers.

Remember to book at the Gorges Causses et Cévennes Tourist Attractiveness Agency.

L’événement CONCERT FIUMINALE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes