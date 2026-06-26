CINÉCO TOY STORY 5 Florac Trois Rivières
CINÉCO TOY STORY 5 Florac Trois Rivières mercredi 29 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
CINÉCO TOY STORY 5
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Projection du film Toy Story 5 à 21h à la Genette verte à Florac.
Toy story 5
USA, 2026, 1h42
De Andrew Stanton
Famille dès 8 ans
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils
découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour
un plein air en famille l’été il sera idéal.
On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !
On croise les doigts… .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40
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English :
Screening of the movie Toy Story 5 at 9:00 p.m. at La Genette Verte in Florac.
L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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