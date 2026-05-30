CONTES ET VIOLONCELLE AU JARDIN Florac Trois Rivières
CONTES ET VIOLONCELLE AU JARDIN Florac Trois Rivières dimanche 2 août 2026.
Florac Trois Rivières
CONTES ET VIOLONCELLE AU JARDIN
Le Cri du castor, Rue des Galants , Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09
Venez écouter les contes du terroir, les histoires de la région, racontées par Sandie Blanc accompagné par les mélodies magiques d’un violoncelle.
Venez écouter les contes du terroir, les histoires de la région, racontées par Sandie Blanc accompagné par les mélodies magiques d’un violoncelle.
Profitez du calme du jardin de l’indigoterie le Cri du Castor. .
Le Cri du castor, Rue des Galants , Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com
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English :
Come and listen to local tales and stories told by Sandie Blanc, accompanied by the magical melodies of a cello.
L’événement CONTES ET VIOLONCELLE AU JARDIN Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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